Gnavpotterne lagde brokkerierne i skuffen og tog arbejdshandskerne på i forfalden landsby

- Jeg kunne vælge at gå rundt og være en gnavpot, eller jeg kunne gøre noget ved det, siger Flemming Porsgaard.

Gnavpotterne ordnede lørdag fliserne ved byens hal. Selvom det er kommunens arbejde, så kan de klare det selv hurtigere.

- Jeg ved godt, man kan give kommunen et praj, men så skal der mange praj til, før det hele bliver ordnet. Så det er nemmere at gøre det selv, siger han.

Skaber fællesskab

Udover en pænere by, så skaber Gnavpotternes gode gerninger også et fællesskab. Ifølge Flemming Porsgaard kunne de mødes hver dag, hvilket også er tæt på at være tilfældet.

- Det sociale har stor prioritet, og man møder jo nye mennesker at kende, for det er åbent for alle, siger Flemming Porsgaard.

Gnavpotterne håber, at deres engagement har inspireret andre i byen til at hjælpe med arbejdet. Især hjælp fra yngre kræfter, da de alle er over 70 år gamle.