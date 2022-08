Godt år for planteavlere: Har gavn af prisstigninger på afgrøder

Mens det er positivt for planteavlerne, så ser det ikke godt ud for de landmænd, der holder dyr.

- Vores husdyrproducenter skal dermed også betale noget mere for deres foder, og de har klart også et behov for at kunne afsætte deres varer - altså kød, mælk, æg til nogle gode priser, for at kunne betale de høje priser for foder, siger Christian Laursen.

Håber på bedre afregningspriser

Han fortæller, at kvæg- og mælkeproducenterne har nogle "okay" afregningspriser i øjeblikket, men krydser fingre for, at alle landmænd med dyr går en fremtid i møde, hvor prisen på kød stiger.

- Når vi snakker fjerkræ, æg og grise, så håber jeg, at de får nogle bedre afregningspriser, så der bliver en bedre balance mellem det, som det koster at fodre dem, og det man kan få for sine dyr, når man skal sælge dem igen, siger Danish Agros markedsdirektør.



Penge får ben at gå på

Selvom planteavlerne på den ene side nyder godt af de stigende priser på afgrøder, så er de dog også mærket af prisstigningerne. Ifølge Danish Agro er prisen på gødning af markerne steget til det tredobbelte det seneste år.