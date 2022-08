Gratis fodbold skal få udsatte borgere ud af misbrug - giver endorfiner ligesom stoffer

Klubben, der i skrivende stund lever en tilstand i 2. division, kan se frem til flere mennesker på lægterne til alle holdets hjemmekampe.

Det sker med et nyt samarbejde, hvor klubben giver byens udsatte borgere fri entre på klubbens stadion Autocentralen Park.

- Vi er Kolding. Der er nogle grupper, som ikke har de samme muligheder for at komme på stadion, så dem vil vi gerne give en håndsrækning til. Det er vigtigt for os at inkludere hele byen, siger kommerciel ansvarlig i Kolding IF Michael Flyvholm.

Samarbejdet gælder byens Hus Forbi-sælgere samt brugerne af Folkekøkkenet og værestedet De Frie Fugle i Kolding.

Det gælder om at få oplevelser og fællesskaber

Udover at tilbyde gratis adgang på stadion så har klubben også givet en donation til den frivillige forening Samba For Livet, der står for at hjælpe udsatte borgere ud til sportsarrangementer. Det er også foreningen, der sammen med værestederne sørger for, at det er de rette personer, der modtager billetterne.