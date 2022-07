Grøn Koncert er tilbage efter nedlukning – fredag spiller kunstnerne i Kolding

Endagsfestivalen har til formål at samle ind til Muskelsvindfondens arbejde for at skabe bedre forhold for mennesker med muskelsvind.

Sådan har det været siden 1983. De sidste to år har koncerterne dog været aflyst grundet coronarestriktioner.

Dem er der ingen af i år, men Theis Petersen vil alligevel opfordre folk til at tænke på håndhygiejnen og generelt passe på hinanden.