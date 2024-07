Grøn Koncert forvandlede Mike fra den stille dreng til leder

Der har været flere brande i Syd- og Sønderjylland som følge af brug af ukrudtsbrændere. Eksempelvis udbrød der i 2021 brand i et skur, som med nød og næppe undgik at sprede sig til beboelser.

Ofte ses det også, at branden får fat i et skur eller endda i huset. Det sker ved to ud af tre brande, som beredskabet rykker ud til, at den har spredt sig til en bygning.

Kigger man længere tilbage, er stigningen i brande fra haveredskabet endnu mere markant.

I 2019 blev brandvæsnet tilkaldt til 119 brande i privat beboelse, hvor årsagen var en ukrudtsbrænder.

Antallet var 32 procent højere i 2023.

Et enkelt år i midten - 2020 - skiller sig dog ud ved at have haft 158 brande ved private hjem, hvilket er på niveau med 2023.