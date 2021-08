Guldvinder Tobias blev paf over kronprinsens opkald

- Det er jo helt vanvittigt, at han gider at følge med i parasport, og så lille mig fra Give af, der får et opkald. Det er jo helt ekstraordinært, siger han.

Den 21-årige dressurrytter havde generelt svært ved at få armene ned, men på trods af den store triumf er han bestemt ikke blevet metaltræt.

- Det er så vildt

- Det er jo helt vildt. Det er jo vanvittigt. Jeg ved ikke, hvordan man skal beskrive det. Det er så ubeskriveligt på en eller anden måde.

- Jeg tror endnu ikke, at det er gået op for mig, at vi har vundet endnu, for man er bare så fokuseret i øjeblikket. Nu har vi bare endnu flere medaljer at ride for, siger Tobias Thorning Jørgensen.