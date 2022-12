Gymnasium vil ændre kulturen blandt unge: - Jeg tror lidt, at det er ønsketænkning

Munkensdam Gymnasium blev i september centrum for hele Danmarks medieopmærksomhed, da det kom frem, at en gruppe 3.g-elever havde rangeret skolens 1.g-piger efter udseende.

Siden har man på skolen haft stor fokus på at ændre kulturen med at dele billeder både med og uden samtykke.

- I kølvandet på den sag vi har været igennem og med de erfaringer, vi har gjort os over de seneste måneder, har vi tænkt os frem til, at vi skulle starte et andet sted. Så det her er meget mere en værdimæssig drøftelse, end det er en konkret regeldrøftelse, fortæller Per Møller, der er rektor på Munkensdam Gymnasium.