Gymnastikhold for kvinder udsolgt på tre timer

Alle mødre kan være med

De nye gymnastikhold startede op lige før sommerferien og har på rekordtid vokset sig så stort, fortæller instruktør Line Hahn.

- Jeg tror, det har været vigtigt for fremmødet, at man ikke skal være gymnast for at gå på holdet. Samtidig varer det ikke for lang tid, og der er plads til at netværke. Det, tror jeg, er helt vildt vigtigt, siger Line Hahn.

Efter en time med svend på panden og masser af grin er dagens gymnastiktræning er ved at være slut.

Men først skal der snakkes af i grupper, og der er rigtig meget at tale om her i Lyshøjhallen en tirsdag aften.

- Det er jo næsten det vigtigste. Det er helt vildt hyggeligt. Det er jo nogle dejlige damer, og det bliver man glad af, siger Louise Fenger Kornum, der helt sikkert kommer igen om to uger.

