Håndboldklub vil tilbage i toppen

Klubben udvider sin aktive ejerkreds fra 2 til 6 personer og skal bestå af en bredere investorgruppe, som går sammen for at styrke håndboldklubben på den lange bane. Med det følger betydelige millionbeløb, der vil blive lagt i klubben i de kommende år.

Det skriver KIF Kolding i en pressemeddelelse.

Pengene skal styrke klubben både i gode og dårlige perioder ifølge KIF Koldings direktør, Christan Hjermind.

- Det betyder for os, at vi i de gode sæsoner, hvor det er stolpe ind, formår at være med i Final Four-selskabet, siger Christian Hjermind til TV 2 Sport.



Investeringerne skal gå til en styrkelse af spillerbudgettet. I den sammenhæng hentes bagspilleren Lauritz Legér fra GOG til sommer og to år frem.

Derudover skal pengene gå til at understøtte forretningsudviklingen og videreudvikle KIF Akademi.

KIF Kolding har ikke offentliggjort de nye investorer eller størrelsen på millionbeløbet.