Han var indsatsleder ved en af Danmarks største eksplosioner: - Det var rigtigt at efterlade Max Jørgensen

Som indsatsleder var det Bent Emil Sørensens, der tog de store beslutninger under den operative indsats. Efter container-eksplosionen klokken 15:25 besluttede han at trække al personale ud af området. På dette tidspunkt lå Max Jørgensen livløs inde på fabrikken. Bent Emil Sørensen måtte tage den svære beslutning at efterlade Max af hensyn til sikkerheden for det øvrige mandskab.

- På det tidspunkt i livet hvor du træffer en beslutning, der er det den rigtige. Hvis du ved, at det er en forkert beslutning, så træffer du den ikke. Jeg vil stadig mene, at det var den rigtige beslutning at trække os ud af området, og jeg vil stadig mene, at med den risiko, der var efter de to første eksplosioner, så var det også rigtigt at efterlade Max Jørgensen derinde, siger han.

Bent Emil Sørensen er ked af, at Max mistede livet - og hele oplevelsen fulgte Bent Emil Sørensen efterfølgende.

- Jeg kunne sidde hjemme i min stue en fredag aften med lidt ild i brændeovnen og hygge med familien, og pludselig kunne jeg sidde og tudbrøle, fordi jeg ikke kunne overskue noget som helst, og jeg tænkte over, om vi skulle have gjort noget anderledes - skulle vi have gjort sådan, kunne vi have gjort sådan, hvorfor gjorde vi ikke sådan?

Indsatslederen er kommet videre

Det er nu omkring 19 år siden den voldsomme ulykke, og mens oplevelsen sad i Bent Emil Sørensen længe efter, så er han kommet videre i dag.

Ulykken udspillede sig en onsdag, og allerede om lørdagen satte Rigspolitiets Psykologtjeneste i gang med krisebehandlingen til al personale under politiet, der havde været en del af den operative indsats - herunder Bent Emil Sørensen.

- Det var ikke bare lige et par timer dén lørdag. Det var mange timer over mange dage i et længere forløb, og det var en fantastisk hjælp, siger han.