Han ville ikke undvære studenterkørsel og bad en af de største influencere om hjælp

For Ludvig Frovin nåede ikke at melde sig til den studenterkørsel, som andre fra hans HF-årgang i Kolding havde arrangeret, og med en svær tid i bagagen ville han ikke gå glip af at fejre det.

Så han skrev en besked til Anders Hemmingsen, som han delte onsdag, og så gik det hurtigt.

For 2.hf på Rosborg Gymnasium og HF har allerede tilbudt Ludvig Frovin at køre med dem 30. juni og 1. juli.

- Vi er en meget åben klasse, så vi tager Ludvig ind med åbne arme, og det er også derfor, vi tager ham med, når vi skal male banner, så han ikke bare bliver kastet ind og føler, at han er gæst, siger Ditte Hansen.



- Jeg er næsten tom for ord, for jeg har virkelig ikke lyst til at presse mig på eller træde nogen over tæerne ved at komme med. Men de har bare taget imod mig med åbne arme, siger Ludvig Frovin.

