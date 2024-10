Håndbold-legende afgået ved døden

En 14- og en 15-årig dreng var hyret af LM Multiservices, hvis ejer Joe Mammen også var til stede. Han påstod over for Arbejdstilsynets tilsynsførende, at de to mindreårige var i skolepraktik. Derefter ringede han til en vis Thomas Paulsen fra Odsherred Kommune og rakte røret til den tilsynsførende fra Arbejdstilsynet.

Der står endvidere, at “Thomas oplyste, at han ikke var klar over, at de unge mennesker arbejdede med asbest og dette var forbudt.”

Den tilsynsførende fra Arbejdstilsynet ringede nemlig fem dage senere den 25. september til Odsherred Kommune for at spørge nærmere ind til UUV-vejlederen. I samtalen kunne leder af kommunens SSP, Louise Nordlund, oplyse, at den navngivne praktikantvejleder Thomas Paulsen ikke findes i kommunens system. Med andre ord, han arbejder ikke for Odsherred Kommune.

Et senere telefonnotat fra den 4. oktober afslører imidlertid, at den såkaldte UUV-vejleder eller praktikantvejleder ikke arbejder for Odsherred Kommune og dermed var en falsk en af slagsen.

De har undskyldt sig med, at de ikke var i stand til at se, at deres unge medarbejdere ikke var mindst 18 år gamle. Det er direkte i strid med, at firmaet over for Arbejdstilsynet den 20. september oplyste, at de to unge medarbejdere på 14 og 15 år var i skolepraktik fra Odsherred Kommune.

De påstår samtidig, at de ikke vidste, hvad asbest var, da de kun har været i byggebranchen i to måneder. Hvilket er i direkte strid med, at de over for bygherren Nick Horup ved Sønderborg har påstået, at de havde lovpligtig autorisation til at arbejde med asbest.

- Det kan være nemt (at snyde, red.) for en 12-årig, som har skæg og allerede ligner en over 18, sagde Joe Mammen forleden til TV2.dk.

Talsmand for LM Multiservices og Joe Mammen, Tobias Nielsen, oplyser til TV SYD, at han ingen kommentarer har til sagen.

Borgmester melder ud

Efterfølgende har borgmester i Odsherred Kommune, Karina Vincentz, oplyst, at der i alt er seks børn i alderen 12 til 16 år, der har arbejdet for virksomheden.