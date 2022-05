Helene spiller håndbold til helt særlig idrætsfestival: - Sundhed er mere end bare motion

Mere end bare motion

Det er dog ikke kun for sjov, at Parasport Danmark afholder arrangementet. Ifølge en undersøgelse fra Statens Institut for Folkesundhed lever folk med udviklingshandicap nemlig i 20 år kortere end gennemsnittet.

- 20 år er altså forholdvis meget, og det bliver vi nødt til at gøre noget ved. Derfor har vi valgt at lave de her idrætsfestivaller for at sætte fokus på sundhed, siger Ivan Løvstrup, der er direktør i Parasport Danmark.

Til idrætsfestivallen kan deltagerne kæmpe om medaljer i 12 forskellige idrætsgrene, men det er ikke kun motion, det handler om. Sundhed er nemlig mere end bare bevægelse.

- En stor dødsårsag det er ensomhed, og derfor er det vigtigt at alle er med i et fællesskab, og det er det også for mennesker med et særligt behov. Og hvis vi vil behandle mennesker ens, så er der bare nogle gange, hvor vi må gøre noget ekstra for nogle bestemte målgrupper, siger Ivan Løvstrup.