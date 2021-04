Hemmelige sommerkoncerter vender tilbage: Se datoer og kunstnere her

1. juli: Koncert med Thomas Buttenschøn & Chief 1

Du husker måske bedst de to herrer fra det nyligt overståede danske Melodi Grand Prix, hvor de sang sig til en tredje plads. Men de to musikere, der ellers har hver deres solokarriere, har arbejdet sammen siden 2019, hvor de udgav deres første fælles single 'Alt er godt'. Duoen, der varsler at gå hver til sit igen næste år, kommer til at stå for anden koncert i rækken.