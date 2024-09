Her er byggekongens planer for historisk landevejskro

Af Caroline Kristensen Udgivet 25. sep

Hver tredje forbruger har købt noget fra de kinesiske hjemmesider, der får stor kritik. Derfor har Christina Lovisa Lis Skov valgt at forbyde Temu og Shein i sin secondhandbutik.

Christina Lovisa Lis Skov har ikke råd til at være ’snobbet’. Men hun bliver nødt til det. Også selvom det betyder, at der er kunder, som ikke har lyst til at handle i hendes butik. For hun vil ikke længere tage imod varer fra Temu og Shein i sin butik, Second Love i Vejle. Selvom webshopsne er blandt danskernes foretrukne.

Da hun offentliggjorde sin beslutning, gik hun målrettet ned til en bøjle, hvor der hang en kjole fra Temu og pakkede den pænt væk. Dagen efter frasorterede hun en pose med tøj fra Shein, som en kunde havde indleveret til videresalg. - Det er et sats, det ved jeg. For når jeg som butiksejer begynder at deltage i den offentlige debat, kan jeg ende med at kunderne vender sig mod mig, siger Christina Lovisa Lis Skov.

Christina Lovisa Lis Skov er ellers ikke meget for at være en del af den offentlige debat, men det her var for vigtigt et emne. Foto: Silas Brandt Lilliecrona

Det er selvfølgelig det sidste, hun ønsker. Men ønsket om at bakke op om det lokale erhvervsliv og passe på sine kunder vægter højere. - Jeg vil ikke være med til at sælge varer, der kan være til skade for nogen. Tænk, hvis jeg ender med at sælge noget til et barn, der ender med at have giftstoffer i sig. Det vil jeg slet ikke kunne holde ud, siger Christina Lovisa Lis Skov. Uhyre billige kliks Forbrugerrådet Tænk har for nyligt undersøgt 38 forskellige produkter fra den kinesiske handelsplatform Temu. Langt størstedelen af produkterne overholdt ikke europæiske regler, og mange havde alvorlige fejl i sikkerheden.

Jeg vil ikke være en platform for brug-og-smid-væk kultur, og derfor opfordrer jeg kunderne til ikke at bruge mine stande til at sælge Temu og Shein tøj videre. Christina Lovisa Lis Skov

En anden stor årsag til, at Christina frabeder sig varer fra Temu og Shein, er, at hun vil støtte sine lokale kollegaer, der alle kæmper med at hamle op med de uhyre billige priser fra de kinesiske butikker. En analyse fra Dansk Industri viser, at Temu ligger på andenpladsen på top 10 over danskernes foretrukne webshops og har slået Matas af pinden, mens Shein ligger på en sjetteplads.

- Der er ingen tvivl om, at Temu og Sheins fremgang kommer det til at have en indvirkning på de lokale erhvervsdrivende, og det tror jeg, at vi skal forberede os på, siger branchedirektør for handel i Dansk Industri, Jacob Kjeldsen. Derfor mener han også, at alle tiltag, der kan være med til at gøre forbrugerne mere opmærksomme på, hvilke varer de klikker hjem, er godt givet ud. Men hvor meget det reelt rykker, kan han være i tvivl om. Derfor arbejder Dansk Industri også på at den fornyligt strammede EU-lovgivning omkring Temu også bliver overholdt, så der kommer fair konkurrenceforhold.

Og det er blandt andet også derfor, at Christina valgte at tage kampen op mod Temu og Shein. Konkurrencen skal være fair. - Jeg er selv iværksætter, og jeg ved, hvor meget hjerteblod man lægger i, at sin virksomhed skal klare sig godt. Derfor synes jeg, at det er en sørgelig udvikling, når flere og flere kæmper med at holde sig i live, efter de kinesiske hjemmeside er blevet så populære. Vil ikke være tøj-politiet Mens mange af kunderne tog godt imod Christina Lovisa Lis Skovs udmelding om, at hun nu siger pænt nej tak til Temu og Shein, så var der også flere, som havde spørgsmål. For hvad med alle de andre virksomheder, der sælger billigt produceret tøj i køb-og-smid-væk-kategorien? Og hvordan vil hun håndhæve forbuddet i butikken?

I butikken Second Love har Christina og de andre medarbejdere hver dag hænderne i de varer, der er på hylderne. Og selvom de ikke har fuld kontrol over, hvad der bliver hængt op i de lejede stande, så mener hun, at de har en god fornemmelse for, hvad der er i butikken. Foto: Silas Brandt Lilliecrona

Christina forstår godt, at kunderne stiller de spørgsmål, men for hende handler det ikke om at påtage sig en rolle som politimand, men om at gøre kunderne opmærksomme på, hvilke værdier hendes virksomhed har. Herunder især hvad hun ser, der skal sælges i butikken, og hvad, der særligt ikke skal sælges. - Jeg vil ikke være en platform for brug-og-smid-væk kultur, og derfor opfordrer jeg kunderne til ikke at bruge mine stande til at sælge Temu og Shein tøj videre. Men nej, jeg kan ikke kontrollere hver eneste stykke tøj, siger Christina Lovisa Lis Skov.