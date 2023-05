Her har man nemlig planer om at lave "en stille udfasning", så man har tilbudt konfirmanderne de næste to år at blive konfirmeret på den traditionelle konfirmationsdag.

- Det har vi gjort, fordi der er nogle, der har reserveret et lokale, som de måske ikke kan ombooke, så derfor har vi sagt, at det også skal være en mulighed de næste par år, siger Benjamin Thomas König, der er præst i Sankt Nicolai Kirke.