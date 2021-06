Her er drømmene om genåbningsplanen: Fuld EM-oplevelse uden mundbind og lukkestress

Han frygter, at pubgæsterne kommer til at gå fra pubben med en træls oplevelse.

- Hvis der bliver mulighed for at holde længere åbent, så kan vi også vise kampene, der får forlænget spilletid - om det er Danmark eller ej - så giver vi gæsterne en helhedsoplevelse, fremfor at vi skal slukke skærmene og sige tak for i dag, hvorefter folk vil gå herfra i vrede - fremfor med et smil på læben, siger Hotan Mathews.

EM-oplevelse uden lukkestress

EM-oplevelsen står højt oppe på manges ønskelister for forhandlingerne i Folketing om yderligere genåbning.

- Det kunne være fedt at se EM med et fyldt stadion i København. Det kunne være dejligt at slippe for mundbind og at stå i kø i en time, hvis man skal ind og spise et sted, siger Jens Trans fra Jels, som er pensionist.