Nogle uddannelser er mere eftertragtede end andre. Hvis der ikke er studiepladser nok, er det dem med det højeste karaktergennemsnit fra deres studentereksamen, som bliver tilbudt en plads.



Designuddannelsen i Kolding topper sammen med søsteruddannelsen i København listen over uddannelser, der kræver det højeste snit for at komme ind på. Det kræver nemlig 11,5 i karaktergennemsnit at få lov at studere på Designskolen i Kolding, oplyser Uddannelses- og Forskningsstyrelsen.