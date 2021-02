Her kan du blive testet i Kolding de kommende dage

Den britiske covid-19 mutant B117 har godt fat i Kolding. Derfor er der oprustet voldsomt på testmulighederne de kommende dage.

Alle borgere over 12 år i postnummer 6000 Kolding opfordres til at lade sig teste. Der vil være kapacitet, så alle borgere over to år kan blive testet, oplyses kommunen.



Nedenfor er en oversigt over alle de muligheder, der er for at blive testet i kommunen de kommende dage.

Faste testcentre

- Kokbjerg 1A, 6000 Kolding, PCR-test (i munden), som kræver tidsbestilling på www.coronaprover.dk

- Ålegården 2, 6000 Kolding, kviktest (i næsen), åben kl. 8-20 alle dage.





PCR-test (fra 5 år) - fra mandag 22/2 fra kl.9-17