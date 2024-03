Her stiger priserne - og det kan få store konsekvenser

Smertegrænsen

Hos Esbjerg Musikhus har de valgt at gribe det noget anderledes an. For selvom det er blevet dyrere at hyre artister, så har de valgt ikke at lade det afspejle sig i billetpriserne i håbet om, at det kan få flere til at benytte musikhuset, der ligger i hjertet af Esbjerg.

- Vi forsøger at holde prisen på vores billetter så langt nede som muligt for at få så mange gæster ind som muligt.

- Vi er sat i verden for at levere gode oplevelser for vores gæster, og hvis vi kan holde prisen nede og få nogle flere gæster ind, så vil vi rigtig gerne det, siger Torben Seldrup, direktør i Esbjerg Musikhus.

Men det er langt fra sikkert, at det holder ved.

- Esbjerg Musikhus har ikke nået smertegrænsen endnu, men det er klart, at hvis det fortsætter og vi ikke får flere gæster, så kan det være, vi bliver nødt til at justere priserne, siger Torben Seldrup, direktør for Esbjerg Musikhus.