Højesteret kan give dig lov til at hejse Stars & Stripes

Ikke på bekostning af Dannebrog

Det er heller ikke et argument, man får støtte til blandt fans af amerikanerbiler.

- Jeg er aldrig stødt på nogen, som har givet udtryk for, at de følte sig stødt af min eller andres brug af det amerikanske flag. Det er et flot flag, og jeg bruger det jo ikke på bekostning af Dannebrog, som jeg hejser meget tit. Vi vil bare gerne have lov til at hylde alt det ved USA, som vi er glade for, siger Peter Aalykke.

Højesteret afsiger dom en uge efter retssagen.