Højesteret skal vurdere brug af agenter i våbensag

Den serbiske mand - Jan Schneiders klient - var blevet sendt afsted af svenskeren. Han havde 25.500 euro med sig i skjortelommen, da han nærmede sig en varevogn og fik forevist to pistoler af forklædte politifolk. Straks derefter blev han anholdt.

Byretten fastslog, at den amerikanske agentaktion med butiksvinduer ikke er lovlig efter dansk ret.

Men køberen, den 34-årige svensker, var i forvejen vant til at handle på the dark web. Han var ivrig efter at få fat i de mange våben og blev ikke presset eller lokket til at begå noget, han ellers ikke ville have gjort, mente byretten.

Det er nu blandt andet det, som Højesteret skal tage stilling til.

Men anklagemyndigheden har også fået tilladelse til at anke dommen til Højesteret. Her er formålet dog et andet.

Straffen var nemlig langt fra det niveau, som anklagemyndigheden gik efter. Påstanden lød blandt andet på fængsel i 12 år til hovedmanden, som altså slap med syv år i landsretten.

Anklagemyndigheden vil derfor have Højesteret til at skærpe straffene til de fire dømte.