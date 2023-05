Højskoler fra hele verden samles til stor festival i Kolding

I projektet har 10 danske højskoler og 10 udenlandske højskoler og højskolelignende institutioner ude i verden samarbejdet om at udvikle og styrke skoleformens bidrag til den bæredygtige omstilling af samfundet.



De 10 udenlandske skoler kommer fra Japan, Polen, USA, England, Kenya, Tanzania, Palæstina, Mexico, Færøerne og Indien.

- Bæredygtighed er ikke kun vigtigt for politikere, NGO’er eller aktivister - hvis det for alvor skal lykkes, skal alle bidrage, kloden rundt. Mange danske højskoler arbejder allerede i dag med bæredygtighed i praktiske og politiske fag som natursyn og aktivisme, udtaler Lisbeth Trinskjær, der er formand for Folkehøjskolernes Forening.