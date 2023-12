Hun bliver råbt efter, når hun føler sig tvunget til at gå over togskinnerne

Grundet sin sygdom må Julie Scheuer ikke tage et kørekort, og derfor er hun afhængig af offentlig transport.

Hun fortæller, at hun har gjort brug af den ufine metode mere end 100 gange. Hun er ikke stolt af det, men hun ser ikke andre muligheder.

- Der er jo faktisk en kæde for, der signalerer, at det må man ikke?

- Det er også derfor, vi kalder den 'the walk of shame', for vi har jo ansvaret for vores børn. Man går selvfølgelig ikke over, når der kommer tog. Men det er ikke rart, at man skal gøre sådan noget, for vi ved godt, at man ikke må.

- Men er det ikke en stor risiko at tage, når der også er børn med?

- Jo, det er en rigtig stor risiko at tage. Men jeg er afhængig af offentlig transport. Det er den eneste mulighed, jeg har. Jeg kan ikke løfte en barnevogn eller en klapvogn. Så bliver jeg nødt til at finde et alternativ.

'Vi håber, dit barn bliver kørt ned'

Enkelte gange har Julie Scheuer oplevet, at folk har råbt efter hende i hendes færd over sporene fremfor at hjælpe hende gennem tunellen.

- I stedet for at hjælpe har nogle råbt, at 'vi håber dit barn bliver kørt ned', siger hun.

Når hun spørger DSB til, hvad hun skal stille op, så bliver hun rådet til at tage toget til Vejen Station, der ligger i den modsatte retning af Kolding. Derfra kan hun så tage toget til, hvor hun oprindeligt skulle hen - uden at skulle gå på trapper undervejs.

Den tur vil dog som minimum være tre gange længere end den almindelige, da der ifølge Rejseplanen er syv minutters togkørsel mellem Lunderskov og Vejen stationer og 14 minutter fra Vejen til Kolding.