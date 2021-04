Hun hadede håndarbejde i skolen

Dronning Margrethe kunne have kastet sig ud i mange andre discipliner - men det blev broderiet, der vandt hendes hjerte og flittige fingre.

I skolen var prinsessen ikke meget for at lave håndarbejde. Det værste var at strikke.

Men i sommeren 1960, da hun var blevet 20, så hun en masse flotte garner, som Dronning Ingrid havde fået af organisationen Håndarbejdets Fremme.

- Så syntes jeg pludselig, det så spændende ud og tænkte, at man måtte kunne gøre noget.

Da hun efterhånden fandt ud af selv at designe mønstre, blev hobbyen til en passion.

Fredag kunne Dronningen så åbne en udstilling med mange forskellige broderier, som hun selv har fremstillet.