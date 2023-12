Hun troede, at hun skulle være springrytter, men i dag er hun hitmager

I mange år drømte hun om at blive professionel springrytter, men en skade kom i vejen.

- Jeg fik en hofteskade, som gjorde, at jeg ikke kunne ride lige så meget, som jeg gerne ville. Det gør det bare svært at leve af, siger hun.



Intet er så galt, at det ikke er godt for noget andet.

Sådan siger en talemåde, og i Julia Kathrine Hansens tilfælde er det også sandt.

En dag faldt hun over et opslag på Facebook, hvor et pladeselskab søgte en kvindelig dansksproget artist.

Uden forventning om at det skulle blive til mere, sendte hun tre videoer afsted. Dagen efter fik hun besked om, at pladeselskabet var vilde med videoerne, og derfra tog det fart.

I dag er hun på kontrakt med verdens største musikvirksomhed Universal Music og hitter med singlen 'Det modsatte' under kunstnernavnet 'Mumle'.

Sangen har fået mere end 800.000 afspilninger på musiktjenesten Spotify alene, ligesom P3 og P4 spiller sangen hyppigt, eftersom 'Det modsatte' har rundet mere end 300 afspilninger i radioen.

