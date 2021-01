Hunde forsvundet i grævlingegrav: Fanget over fem meter inde

Det er to timer siden, at de to Jack Russell terriere Strik og Larsen løb ned i grævlingegraven, og ejerfamilien har været i gang med at grave lige siden. Lige da brandvæsenet ankommer, får familien øje på den første hund. Den kan ikke bevæge sig i de smalle gange i grævlingegraven, men sønnen får fat i halsbåndet og trækker hunden ud. Det er Strik, og hunden er forbidt i hele hovedet.