Onsdag ved middagstid afsagde Højesteret sin dom over to hundehandlere fra Kolding og Nordals.



Her fik manden fra Kolding en ubetinget fængselsdom på tre og et halvt år. Tre af årene er en reststraf for en tidligere narkotika-dom.

Den medsammensvorne fra Als fik en dom på betinget fængsel i fire måneder samt samfundstjeneste. Begge blev desuden frakendt retten til erhvervsmæssig handel med og opdræt af hunde i fem år.