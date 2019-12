Hundens bedste ven: Forbyd nu fyrværkeri

Når 2020 skal skydes ind med fyrværkeri om få dage, så kan det blive en stressende og ubehagelig aften for menneskets bedste ven. Derfor vælger mange at indkvartere deres hunde på en hundepension nytårsaften, så hundene kan være i fred for fyrværkeri lidt ude på landet.

- Hunde har en hørelse, der er noget bedre end vores, og derfor reagerer de selvfølgelig kraftigt på fyrværkeri. Det kan være meget slemt for hundene, fortæller Annette Høyer Bendtsen, der er indehaver af Doxx Hundepension.

Ønsker sig nye regler

I dag var hunden Kenzo på besøg med sin ejer Lene Jørgensen. De kommer en gang om ugen for at svømme, og det er en aktivitet, der gør hunden træt og dermed mere rolig nytårsaften. Allerhelst så Lene Jørgensen dog, at der kom ændrede regler for fyrværkeri.

- Jeg vil utrolig gerne begrænse det, så man kun skyder fyrværkeri af nytårsaften. Selvfølgelig er nytårsaften en fest, og der skal være fyrværkeri, men man kunne godt nøjes med at skyde fyrværkeri af dén dag, siger Lene Jørgensen.

Hunden Kenzo på den ugentlige svømmetur. Foto: Thor Hedegaard, TV SYD

Det er pensionatejer Annette Høyer Bendtsen sådan set enig i, men hun vil faktisk gerne stramme lovgivningen endnu mere end det.

- Jeg så gerne, at det blev helt forbudt for menigmand at købe fyrværkeri. I mit univers burde det være de professionelle, der skyder af, siger Annette Høyer Bendtsen.