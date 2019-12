Hundepension kimet ned af bekymrede hundeejere

Der var travlt på Søndergaard Hunde- og Kattepension mandag. 29 hunde og 2 katte skulle i pleje henover nytåret. Så nu er der 43 hunde og to katte i pension på den landlige idyl, mens vi knalder fyrværkeri af inde i byen.

- Jeg kunne sagtens have haft 100 hunde mere, så mange har ringet for at få en plads til deres hund, fortæller Gitte Visbech, der har ejet stedet siden 2003.

Mange bestiller plads et helt år i forvejen, og Gitte Visbech giver sine faste kunder førsteret til at komme med deres husdyr til nytår.

- Så kender de rutinen, og det hele bliver meget lettere, fortæller hun.

Der er dog blevet plads til nogle ekstra i år. Søndergaards Hunde- og Kattepension er nemlig også optagestation for Dyreværnet og modtager hunde, der enten er vanrøgtede, forladte eller hvis ejere af andre grunde ikke længere kan have dem. Vi har tidligere på TV SYD fortalt om Dyreværnets frit lejde dage, hvor grædende hundeejere har afleveret deres hunde. Lige op til jul lykkedes det at finde blivende hjem til fem af dem, så der har været plads til fem ekstra.

Tyson hjemmefra

En af dem er borderterrieren Tyson på to år, hvis mennesker skal holde nytår midt inde i Aarhus, og de vil ikke byde den lille fyr både at være et fremmed sted og høre på larmen fra raketter, kanonslag og hvad har vi.

- Folk er vældigt glade, når de kommer her og ønsker godt nytår, og de har lidt ondt af mig, men jeg bryder mig faktisk heller ikke om al den larm. Så jeg har det lidt som hundene, fortæller Gitte Visbech.

I morgen går det løs igen

Nytårsdagene er som de andre dage med én undtagelse. Hundene får deres aftensmad og deres aftensluftning lidt tidligere end normalt, så de kan være inde, inden knalderiet begynder. Inde i hundeburene kan man ikke høre fyrværkeriet.

Kennelejeren skal selv tilbringe aftenen sammen med sine egne to hunde og fem hvalpe, og i morgen tidlig klokken 6.30 går det løs igen med fodring og luftning af hundene, der normalt er her et par dage.