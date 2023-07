Hundredevis af børn flyttes til ny svømmehal uden garanti for, at der er plads

I referatet fra mødet står der nemlig, at børne- og uddannelsesforvaltningen vurderer, at en fremtidig omorganisering af den obligatoriske svømmeundervisning for kommunens 4. klasser kan afvikles inden for Slotssø- og Kongeåbadene nuværende kapacitet.

- Det undrer os, at de har fået dét at vide på et møde, for vi har ikke været i diskussion med nogen som helst i forvaltningen om det, siger Otto Skak.

Pædagoger eller svømmehaller

Uanset har Slotssø- og Kongeåbadene - ifølge Otto Skak - ikke kapacitet til at sikre de i alt 4.400 svømmetimer, der for nuværende finder sted i Marielund- og Brændkjærskolens svømmehaller.

- I børne- og uddannelsesudvalget er vi ansvarlige for skoler og dagtilbud, og derfor er vores opgave at sikre den obligatoriske svømmeundervisning, og så kan vi ikke prioritere svømmehallernes øvrige brugere, fortæller Merete Due Paarup.