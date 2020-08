Hundredvis af fisk er pludselig døde i sø

En forbipasserende opdagede søndag mange døde fisk i vandkanten af Banansøen i Bramdrupdam ved Kolding.

Kommunens miljøvagt blev derfor tilkaldt og målte meget lave koncentrationer af ilt i vandet. Det vurderes at have betydet døden for de mange fisk i søen.

Den høje varme, der har været over sommeren, har varmet søvandet op til 23 grader og kombineret med iltsvindet, har det kostet fiskene livet. Iltsvindet i søvandet er forårsaget af en tidligere opblomstring af alger i søen.

- Desværre kan vi ikke gøre noget ved iltsvindet, men de kommende dage melder meteorologerne om regn og lidt laveret temperaturer, og det vil gradvist løse problemerne med iltsvind. Men indtil naturen har reguleret sig selv, vil man kunne opleve døde fisk i Banansøen, siger miljøtekniker Sten Frandsen fra Kolding Kommune.

Banansøen kaldes også Rønningsmose og ligger ved et villakvarter i Bramdrupdam. Foto: Sten Frandsen miljøtekniker, Kolding Kommune

Der er ikke noget tegn på, at der er kommet forurenende stoffer i søen, der får det meste af sit vand i form af regnvand fra villakvarteret i nærheden.

Kommunen vil løbende fjerne de døde fisk fra søen, så de ikke rådner og giver dårlig luft i området.