Hundredvis af døde fisk: Populær badestrand lukket

Onsdag er stranden blevet lukket, da der kan være sluppet spildevand ud i havet.

- Vi ved ikke, om badevandet er forurenet med spildevandet, men efter at have været i kontakt med Styrelsen for Patientsikkerhed udsteder vi nu forbud mod badning, da der er en klar risiko for forurening med colibakterier ved udslip af spildevand, siger miljømedarbejder i Kolding Kommune Lars Hede Hansen.