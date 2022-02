Huset slår revner: Freja er meget utryg ved det

Naboejendommen er truet

Tirsdag fik beboerne i naboejendommen til Freja Elsborg besked om, at deres ejendom, Østergade 16, var i fare for at styrte sammen. Derfor blev de bedt om at rømme huset.

Det er blandt andet gået ud over forretningen Nyt Syn, der foreløbig er flyttet ud af ejendommen.

- Vinduespartiet i bygningen har løsrevet sig fra sin ramme, store revner er ved at skille bygningen ad, og så er der sat store plader for vinduerne, fordi man er nervøs for, at de springer, fortæller indehaver Sanne Aagaard.