Hval i fjord kan være strandet

Hvis du har været omkring Kolding Fjord i løbet af mandagen, har du måske opdaget, at der ligger en sort skikkelse ude i vandet.

Det er formentligt en hval, der kan være strandet.

Fiskeri- og Søfartsmuseet i Esbjerg er en del af et større beredskab, der netop tager sig af den slags, men de ved ikke meget om hvalen på nuværende tidspunkt.

- Vi er på sagen med at kunne skaffe bedre materiale, men lige nu ved vi ikke, hvordan forholdene er, siger Charlotte Bie Tøstesen, der er museumsinspektør ved Fiskeri- og Søfartsmuseet.

Ifølge Naturstyrelsens oplysninger har hvalen svømmet rundt i Kolding Fjord den seneste uges tid, men er først i dag fundet i lavere farvande.

- Det er ikke første gang, at man ser hvaler i Kolding Fjord, og de er også strandet tidligere. Men lige nu ved vi faktisk ikke, om hvalen er strandet, siger museumsinspektøren.

Indtil videre er hvalens størrelse ukendt, og det er også derfor, at man ikke kan sige, om hvalen er strandet. Der er en repræsentant fra Naturstyrelsen på vej ud til stedet for at undersøge.