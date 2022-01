Hval i Kolding Fjord er død

Tirsdag eftermiddag lå hvalen ved en dybde på halvanden meter. Birgitte Andresen fortæller, at det er tegn på, at den er ved at opgive og måske allerede er død.

- Jeg tror ikke på, at den ikke svømmer ud igen, siger hun.

En tur til Kolding Havn

Onsdag eftermiddag blev hvalen transporteret fra kysten ved Fjordvej til Nordkajen i Kolding. Her blev Koldings Havns slæbebåd, Casper, brugt til at sejle ud til hvalen. Efterfølgende bandt man en kraftig blå snor rundt om hvalens hale for at trække den mod Kolding Havn.

Naturstyrelsen oplyser, at hvalen fredag den 28. januar vil blive obduceret for at undersøge en dødsårsag.