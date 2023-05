- Hvalpekøbere har ansvaret for hundefabrikker

- Det er i bund og grund hr. og fru Danmark, som holder liv i den illegale hundehandel og dermed i hvalpefabrikkerne. For ingen vil jo importere hvalpe, hvis der ikke er danske købere, som vil sætte mellem 10.000 og 15.000 kroner ind på deres konto. Det er ligesom med hælervarer, uden købere holder handlen op, siger Anne Birgitte Schilling.

Op til to års fængsel

Hendes synspunkter får støtte fra Dyrenes Beskyttelse, som ønsker en strafferamme på op til seks års fængsel. Nu er strafferammen på to års fængsel, og så høj en straf er der aldrig givet for hundehandel i Danmark.

Højesteret skal ikke tage stilling til, om de to mænd er skyldige, kun til strafudmålingen. Anklageren har ønsket manden fra Kolding sendt bag tremmer i fire år, men det omfatter et halvt år for hundehandel og tre et halvt år fra en reststraf for narkohandel.

Ifølge Vestre Landsret importerede de to mænd hvalpene uden at have den fornødne dokumentation, og uden at hvalpene blev chippet eller vaccineret mod rabies, inden de forlod Polen. Det blev de først efter ankomsten til Danmark, og det er ulovligt, fordi det øger risikoen for sygdom og smittespredning.