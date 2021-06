Hvidvask af 210 millioner kroner sender tre mænd flere år i fængsel

Organiseret hvidvask af 210 millioner kroner baseret på udstedelse af falske fakturaer koster tre mænd fængselsdomme på henholdsvis seks, fire et halvt og tre år.



De tre mænd blev torsdag dømt i en tilståelsessag ved Retten i Kolding.

De fiktive fakturaer blev udstedt for levering af arbejdskraft, varer eller ydelser til en lang række virksomheder med det formål, at virksomhederne kunne anvende dem til at få hvidvasket penge.



En fakturafabrik

Millionerne blev hvidvasket fra januar 2020 til marts 2021, hvor de involverede blev anholdt.



- Der er tale om meget alvorlig kriminalitet. Der er oprettet en decideret fakturafabrik med det formål at hvidvaske penge, hvorefter man har hvidvasket 210 millioner kroner, siger Natalie Ghiorzi Elias., der er specialanklager hos Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet.

Specialanklageren kalder sagen alvorlig og kompliceret og argumenterede i retten for, at hovedmanden skulle idømmes seks års fængsel.

Og det var retten altså enig i.

Yderligere to mænd ventes dømt i sagen på mandag.