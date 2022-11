I 44 år har Werner haft schæferhunde og vist dem på udstillinger i hele Europa

Kreds 13 dækker over Kolding og har ifølge Rasmus Svensson 45 medlemmer. Et event som dette er derfor med til at skabe et større fællesskab om kærligheden til menneskets bedste ven.

- Det er vigtigt, vi kan komme ud at konkurrere mod hinanden og få noget socialt med flere mennesker. Vi er ikke så mange medlemmer ude i vores egen klub, så ved at samle 90 mennesker og hunde plus tilskuere, så giver det bare en helt anden atmosfære, siger Rasmus Svensson.