I dag begyndte massetest af borgerne i Kolding

Poderne har travlt i disse dage i Kolding. Fra i dag begynder kommunen sin intensive teststrategi, hvor alle borgere over 2 år opfordres til at blive testet i Kolding by, oplyser Kolding Kommune til TV SYD lørdag. Tidligere var meldingen fra kommunens børne- og uddannelsesdirektør Michael Petterson, at børn ned til 1 års-alderen skulle testes.

En af de tre podere, der stod klar i det midlertidige teststed ved Kolding Storcenter var Simone Moretto, poderassistent ved Ambulance Syd, der gætter på, at der er testet 30-40 personer i timen.

- Folk har været ekstremt venlige, søde og smilende overfor os. Så det har været rigtig rart, siger hun.