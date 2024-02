I dag er der åbent hus på Koldings 45 videregående uddannelser

Til åbent hus kan de besøgende høre mere om de uddannelser, de er interesserede i. De kan også møde undervisere og studerende, som går på de videregående uddannelser og få en smagsprøve på, hvad Kolding har at byde på som studieby.

De 45 forskellige videregående uddannelser i Kolding byder blandt andet på design, innovation, økonomi og pædagogik.

SDU introducerer desuden to nye engelsksprogede kandidatuddannelser med opstart i september 2024 kaldet DataScience og Data Driven Business Development. Dem kan man selvfølgelig også høre mere om på dagen.

- Uddannelsesdagsordenen har høj prioritet i Kolding Kommune, så vi er meget begejstrede for i 2024 at byde velkommen til to nye spændende uddannelser målrettet erhvervslivet i Trekantområdet, siger Mikael Sorknæs, leder af Campus Kolding, som er med til at koordinere arrangementet.

På dagen kan man desuden besøge et udvalg af byens studieboliger nær campus og få en fornemmelse af, hvordan man kan bo som studerende i Kolding.