I dag kan du købe Danmarks bedste romkugle i Seest - Claus har rullet 2000 kugler

Onsdag middag trådte en politimand ind ad døren hos Seest Bageri ved Kolding.

Dagen før vandt bageriet prisen for Danmarks bedste romkugle ved Foodexpo i Herning, og nu var politimanden sendt i byen for at hente et læs til kollegaerne.

Desværre måtte han gå forgæves. Det måtte flere denne dag. Danmarks bedste romkugle kan nemlig først købes fra i dag torsdag.

Nyheden om det lille bageris triumf havde allerede spredt sig.

- Der har været mange mennesker i butikken, men vi har gjort meget for at fortælle, at de først kan købes fra torsdag, siger bagermester Claus Toft Hansen, som driver bageriet med sin kone og en håndfuld ansatte.