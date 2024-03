Det skriver Kolding Kommune i en pressemeddelelse.

Man kan hente gratis kompost to gange om året i Kolding - op til påske og i efteråret. Husejere i Kolding kan glæde sig over, at haven med gratis kompost snart kan blive sommerklar.

Komposten kan afhentes på tre genbrugspladser i Kolding:

- Vamdrup Genbrugsplads, Østermarksvej 2

- Christiansfeld Genbrugsplads, Arlavej 9

- 3. Kolding Nord Genbrugsplads, Bronzevej 3

Der vil blive fyldt op med kompost på afhentningsstederne løbende.