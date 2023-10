Derfor var det også Bent Emil Sørensen der stod til ansvar for nogle af konsekvenserne ved ulykken - herunder ulykkens eneste dødsoffer, Max Jørgensen og de der yderligere blev hårdt kvæstet.

- Jeg vil stadig mene, at med den risiko, der var efter de første to eksplosioner, så var det den rigtige beslutning at efterlade Max Jørgensen på fyrværkerifabrikken, siger han.