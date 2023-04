Ingen afgørelse på hvem der får 2.000 studiepladser - men borgmestre er optimistiske

- Jeg er tilfreds. Den bekræfter, at der er et behov for de her uddannelser i Trekantområdet, og så viser den, at der er et behov fra erhvervslivet, som ønsker kompetencerne styrket, fortæller borgmester i Vejle Kommune, Jens Ejner Christensen.

Eksisterende eller nyt

Også borgmesteren i Kolding Kommune vender tomlen op.

- Jeg er grundlæggende godt tilfreds. Den lægger op til at etablere noget, hvor der i forvejen er faciliteter, siger Knud Erik Langhoff med henvisning til, at man i Kolding allerede har en række videregående uddannelser.

Og de bygninger kan komme i spil. I en pressemeddelelse fra kommunen fortæller han nemlig, hvad Kolding kan tilbyde.

- Vi er klar til at skyde op til 150 millioner kroner i et samarbejde eventuelt inklusiv en bygning på campus, hvor nye it- og ingeniørstuderende kan flytte ind og hurtigt gå i gang med at uddanne sig, siger Koldings borgmester i pressemeddelelsen.