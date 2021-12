Jem & Fix får bøde på 150.000 for at vildlede med priser

Byggemarkedskæden Jem & Fix A/S en bøde på 150.000 kroner for at have vildledt om priser på sin hjemmeside og i tilbudsaviser. Det har Retten i Kolding afgjort.



Ifølge en pressemeddelelse fra Forbrugerombudsmanden skete overtrædelsen, da byggemarkedet oplyste priser på en reol og fire forskellige trailere uden fragt, selv om det ikke var muligt for forbrugerne selv at hente produkterne, og de derfor skulle betale fragt.

Retten i Kolding mener, at priserne var vildledende, fordi det ikke var oplyst, at der kunne blive lagt fragt til prisen. Dermed er der tale om en overtrædelse af markedsføringsloven.

- De priser, som virksomheder annoncerer med, skal være de priser, som vi forbrugere kan købe varerne til.

- Hvis det annoncerede beløb kun udgør en del af prisen, fremstår produktionerne billigere, end de faktisk ender med at være, og det er ulovligt, siger forbrugerombudsmand Christina Toftegaard Nielsen i pressemeddelelsen.

Reolen og trailerne blev markedsført på Jem & Fix' hjemmeside og i dets tilbudsaviser i forskellige perioder i 2017 og 2018.

Ifølge produktoversigten på hjemmesiden havde reolen en pris på 398 kroner. Oveni skulle forbrugerne desuden betale 299 kroner i fragt, men det blev først oplyst, når man klikkede sig videre fra produktoversigten til produktsiden.

Når det kom til trailerne, var prisen oplyst eksklusive omkostninger til indregistrering, ekspeditionsgebyr og fragt. Prisen stod med stor, rød skrift, mens den samlede pris fremgik medmindre, sort skrift.

Man kunne dog ikke købe trailerne uden at betale den samlede pris, og dermed var markedsføringen vildledende ifølge retten.

Til gengæld mente retten ikke, at det var vildledende, at Jem & Fix i en periode havde oplyst prisen uden de forskellige ekstra omkostninger og gebyrer med stor, rød skrift, fordi den samlede pris stod med stor, sort skrift ved siden af.

Retten mente altså, at skriftstørrelsen på priserne var afgørende for, om der var tale om lovbrud.

- Dommen understreger, at alle obligatoriske omkostninger skal indregnes i prisen. Det gælder også fragt, siger Christina Toftegaard Nielsen.

- Hvis fragten ikke kan beregnes på forhånd, for eksempel fordi fragtprisen afhænger af det samlede køb, skal oplysningen om, at der tillægges fragt stå i umiddelbar tilknytning til prisen, siger forbrugerombudsmanden.