Jonas brækkede nakken i en trafikulykke: Nu vil han gerne lære de unge at sige fra

17-24-årige dør oftere i trafikken end andre aldersgrupper. De kommer også hyppigere alvorligt til skade. Faktisk er trafikulykker en af de væsentligste årsager til, at 17-24-årige mister livet.



Jonas Kehlet mistede ikke livet, da han som 18-årig sammen med en veninde kørte galt på vej hjem fra skole. På et tidspunkt skulle han nå sin taske, der lå på bagsædet, og klikkede kort sin sele af. I samme sekund kørte veninden galt, bilen væltede rundt på landevejen, Jonas røg ud gennem ruden og brækkede nakken. Han mistede i en periode evnen til at tale og kontrollen over sin krop, så han også måtte bære ble.

Et hårdt ungdomsliv som handicappet

Efter seks ugers hospitalsindlæggelse og mange måneders genoptræning, sidder han her 17 år efter stadig i kørestol. Jonas kan igen tale og bruge sit hoved som før. Men han er bundet til kørestolen og kan ikke bruge sin krop til meget.

- Det med ikke at kunne spille fodbold, tage ud at rejse efter endt studentereksamen som kammeraterne, få et naturligt forhold til de jævnaldrende piger - ja alt det, der hører ungdomslivet til, det var i flere år bare så svært at forholde sig til, fortæller Jonas.

Efterfølgende kom den psykiske nedtur. Det med ikke at kunne en brøkdel af det, han kunne før, sendte ham ud i en mindre depression:



- Jeg begyndte at trække mig fra flere sociale sammenhænge, det var simpelthen svært at acceptere, at min krop ikke kunne det samme som før, og så meget af min vågne tid gik - og går med at være handicappet, fortæller Jonas.

Et splitsekunds uopmærksomhed

Jonas Kehlet blev den 18. september 2003 en del af den kedelige ulykkesstatistik for de 17-24-årige. I dag tager han ud og holder foredrag for de helt unge om, hvor vigtigt det er også at sige fra, hvis man sidder som passager i en bil, hvor veninden eller kammeraten kører for stærkt:

- Jeg skulle have sagt fra dengang, men det gjorde jeg ikke. Det fortryder jeg selvfølgelig, da et splitsekunds uopmærksomhed og for høj fart fuldstændig kom til at smadre mit liv, siger Jonas.

Hør podcasten

I dag bor Jonas i sin hjemby Sdr. Bjert syd for Kolding med sin kæreste og to små børn. Han har taget flere uddannelser og er i arbejde. Han fortæller, at han i dag 17 år efter ulykken har et godt liv og er kommet overens med sit handicap, men at han aldrig kommer til at acceptere det:

- Jeg ér handicappet. Det er et faktum, og det fylder rigtigt meget i mit liv, og hver dag når jeg slår øjnene op, så bliver jeg mindet om det.

Fredag begynder en aktuel kampagne fra Rådet for Sikker Trafik og TrygFonden, som skal få de helt unge til at køre langsommere. Hør podcasten med blandt Jonas, som deltager i "Når asfalten giver slip”, der også skal bruges som undervisningsmateriale i skolerne.