Jordemødre ruster sig til babyboom på Sygehus Lillebælt i Kolding

Hun er selv født i 1990, gravid med barn nummer to, og dermed en af årsagerne til, at Trekantområdets største sygehus i øjeblikket oplever lidt af et babyboom. Det er nemlig de store årgange født i 1990’erne, som nu er begyndt at få børn, og blandt andet derfor har der været ekstra travlt på fødegangen dette efterår.

- Vi er vant til at have travlt især i sommermånederne. Men efteråret har været lidt atypisk, for der er travlheden blevet ved. Vi har haft over 300 fødsler per måned i både juli, august, september og oktober. Det er først her i november, der er kommet et lille dyk, fortæller Anne Uller, der er chefjordemoder på fødegangen på Sygehus Lillebælt.

Travlt forår i vente

Et sæt tvillinger er netop kommet til verden på stue otte. Men ellers er der nærmest roligt på fødegangen denne formiddag sidst i november. Et livstræ med grønne kronblade, kirsebær og små sommerfugle i karton pryder en af væggene i den lange julepyntede hospitalsgang. Et for hvert af de børn, der er kommet til verden på sygehuset i 2020.