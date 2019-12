Julemanden tryllede ekstra pakker frem til trængte familier

11 familier i Kolding Kommune stod til ikke at få julehjælp, fordi der ikke var pakker nok. Familierne havde ansøgt og var berettiget til at modtage hjælpen, men nu er der heldigvis godt nyt til de 11 familier.

Takket være ekstra hjælp fra blandt andet Kolding Madhjælp er der blevet skrabet 11 ekstra pakker med julehjælp ind, så alle ansøgere i Kolding kan få julehjælp.

- Der er stor gavmildhed. Det har jeg også mærket fra forskellige personer, der har henvendt sig til mig for at give et bidrag, fortæller Poul Erik Jensen, formand for byrådets arbejdsmarkedsudvalg.

I alt 633 ansøgere har søgt om julehjælp i Kolding, men 140 ansøgninger blev ikke godkendt, da de ikke levede op til kravene.

