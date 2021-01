Kåret til årets landevejskro: - Vi synes bare, det er sejt, og vi er vildt stolte

Belønning efter træls år

Kathrine og Emil Rask Bahr købte Sdr. Bjert Kro i efteråret 2018 og har siden sat bygningerne i stand, så de nu danner rammen om både krovirksomhed og fungerer som hjem for familien Rask Bahr med to voksne og to piger på toethalvt og fem år. Og det var ikke lige forventet, at 2020 skulle ende med at være et benspændsår.

- Vi købte kroen i 2018. Og det ene år er taget fra os på grund af corona. Så det har været et meget specielt år for os. Vi havde nogle store drømme, vi skulle til at gå i gang med. Det var jo så ikke muligt i 2020. Men vi har alligevel fået rigtig meget godt ud af året. Jeg tror, vores fordel er, at vi både er unge og nye – så vi er enormt omstillingsparate. Vi er et ungt team med et personale, som er meget dygtigt. Vi forsøger alle at få det bedste ud af det og have det sjovt imens. Det er meget vigtigt for os, at vi laver noget, vi godt kan lide, siger Kathrine Rask.